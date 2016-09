09.09.2016 - 09:50 - Finance et Investissement

iA Groupe financier effectue une prise de participation minoritaire au sein de Services financiers Intelli-Santé, un prêteur spécialisé axé sur la technologie.

« Les commerçants et les consommateurs se tournent de plus en plus vers des sociétés fintech afin de rendre les transactions financières plus rapides et plus pratiques. Intelli-Santé est à l'avant-garde de cette tendance au Canada », a souligné Denis Ricard, vice-président exécutif de iA Groupe financier.



La plateforme technologique d'Intelli-Santé permet aux fournisseurs de soins de santé d'offrir à leurs patients des facilités de paiements mensuels abordables pour les services et les produits qui exigent des déboursés privés. Plus de 1 500 partenaires commerçants ont actuellement recours aux capacités d'approbation de crédit instantanée et de transactions sans papier fournis par Intelli-Santé.



« Cet investissement de iA Groupe financier nous fournit des capitaux supplémentaires pour financer notre croissance et bâtir nos relations avec nos commerçants et nos clients, pour investir davantage dans notre plateforme technologique de pointe, et faire croître notre bilan », a déclaré Wayne Pommen, président et chef de la direction d'Intelli-Santé.



Rappelons que le président et chef de la direction de iA Groupe financier, Yvon Charest, assumera la présidence d'honneur de l'édition 2016 du Forum FinTech Canada, prévu les 20 et 21 septembre prochain à Montréal. L'événement a pour objectif d'identifier et faciliter le développement d'occasions d'affaires dans l'industrie des services financiers et des technologies de l'information.