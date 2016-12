05.12.2016 - 19:38 - Finance et Investissement

L'Industrielle Alliance a conclu une entente en vue d'acquérir HollisWealth de la Banque Scotia.

« Par cette acquisition stratégique, nous deviendrons une des plus grandes firmes-conseils non bancaires en gestion de patrimoine au Canada, avec un actif sous administration de 75 milliards de dollars, a souligné Yvon Charest, président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance. L'ajout de 800 conseillers, tous centrés avant tout sur les clients, partout au Canada, nous permettra de bénéficier d'un véritable réseau national et d'une envergure additionnelle qui créeront de nouvelles occasions de croissance et permettront d'investir et d'innover de façon soutenue en matière de solutions clients. »HollisWealth offre une gamme de services d'investissement et de gestion de patrimoine aux individus, aux familles et aux entreprises. Elle constitue le quatrième plus important réseau de conseillers indépendants au Canada, avec un actif sous administration de 34 milliards de dollars, 400 000 comptes actifs de clients et plus de 300 bureaux répartis à la grandeur du Canada. HollisWealth faisait partie de l'acquisition de Patrimoine Dundee par la Banque Scotia en 2011, qui comprenait également FondsDynamique, une des firmes de gestion de placements canadiennes les plus renommées. Fonds Dynamique ne fait pas partie de la transaction annoncée aujourd'hui et demeurera membre de la Banque Scotia.De 2000 à aujourd'hui, l'Industrielle Alliance a complété 25 acquisitions en gestion de patrimoine et son actif sous administration dans ce secteur, avant l'acquisition de HollisWealth, s'élevait à plus de 40 milliards de dollars.« Les conseillers et les employés de HollisWealth seront chaleureusement accueillis dans la famille de l'Industrielle Alliance, a mentionné Yvon Charest. Partageant notre culture qui privilégie une approche-conseil axée sur les clients, HollisWealth continuera de bénéficier de la profondeur et du soutien d'une grande institution financière, tout en conservant l'esprit entrepreneurial et le souci du service à la clientèle d'un conseiller local. »La clôture de la transaction, qui est assujettie à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, est prévue pour le troisième trimestre civil de 2017.