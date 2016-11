02.11.2016 - 15:34 - Finance et Investissement

La négociation au moyen de symboles boursiers à quatre lettres est maintenant possible à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX.

Depuis le 1er novembre, le symbole racine d'un titre ne pouvait contenir plus de trois lettres. Ainsi, les émetteurs inscrits à plus d'une bourse peuvent être désignés de la même façon dans l'ensemble du marché nord-américain. Six émetteurs inscrits à la TSX ont déjà adopté un symbole à quatre lettres, soit : Colliers International Group (CIGI), CounterPath Corporation (PATH), Enghouse Systems (ENGH), Mercer International (MERC.U), ONEX Corporation (ONEX) et Shopify (SHOP). Un émetteur de la TSXV, Trakopolis IoT (TRAK), a également adopté un nouveau symbole à quatre lettres.« À l'échelle des marchés qu'il sert, le Groupe TMX a décidé de s'associer à ses clients en vue de rechercher des solutions nouvelles et d'entraîner des changements favorables, indique Nick Thadaney, président et chef de la direction des Marchés boursiers mondiaux du Groupe TMX. Nos clients des marchés des actions ont manifesté un vif intérêt pour que nous prolongions à quatre caractères nos symboles boursiers. Ainsi, grâce à l'appui précieux d'autres fournisseurs de services, nous avons agi afin de répondre aux besoins de nos clients. »