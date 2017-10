23.10.2017 - 10:37 - Richard Cloutier

Le regroupement des opérations de gestion de portefeuilles sous une seule entité, celle de Placements Mackenzie, n'entrainera aucun impact pour les conseillers, ni pour les investisseurs, indique François Provost, vice-président régional ventes au détail, Québec, chez Mackenzie, en entrevue lundi avec Finance et Investissement.

Simplement, les opérations de gestion de portefeuille et les gens qui y travaillaient chez Groupe Investors vont dorénavant travailler auprès de Placements Mackenzie, selon François Provost.Actuellement, Placements Mackenzie regroupe dix boutiques d'investissement, soit dix différentes équipes de placement, par exemple l'équipe Mackenzie Cundill et l'équipe Mackenzie Ivy. Au final, quatre boutiques additionnelles en provenance de chez Groupe Investors vont s'ajouter et le nombre de boutiques chez Placements Mackenzie va passer à 14, explique François Provost.Ces quatre nouvelles boutiques vont continuer à travailler exclusivement sur des produits qui seront offerts uniquement au réseau du Groupe Investors. « Il n'y aura aucun produit du Groupe Investors que nous allons offrir chez Placements Mackenzie ou auprès du réseau des conseillers et conseillères indépendants », précise-t-il.Les deux marques vont donc continuer à opérer de façon distincte, comme ce fut toujours le cas, prends-t-il soin d'ajouter.« Chez placement Mackenzie, nous avons un réseau de conseillers et conseillères indépendants, que ce soit par l'entremise de boîtes de planification financière, par exemple Groupe financier PEAK et Investia services financiers, et également des conseillers en valeur mobilière, opérant par exemple auprès de Valeurs mobilières Desjardins et Financière Banque Nationale, et ainsi de suite. Alors que dans le cas du Groupe Investors, il s'agit d'un réseau qui est captif. Les deux entités vont donc continuer simplement à avoir leur marque de commerce respective et leur offre de produits distincts à leur réseau », spécifie François Provost.Le seul changement notable tient au fait que les quatre nouvelles boutiques relèveront d'un nouveau chef des placements, Tony Elavia, vice-président exécutif et responsable en chef des placements de Placements Mackenzie, « parce que Jeff Singer, le vice-président exécutif et chef des placements du Groupe Investors a annoncé dès le début du processus qu'il prenait sa retraite », évoque François Provost.« Il s'agit d'une annonce très positive pour nous, car elle découle de certaines de nos réussites », mentionne pour sa part Claude Paquin, président, Québec, Services financiers Groupe Investors, dans un échange de courriels.Il se dit notamment très heureux que « notre équipe de placement de Montréal continue de faire partie intégrante de la nouvelle structure, avec nos équipes de Toronto, de Winnipeg, de Hong Kong et de Dublin ».Claude Paquin rappelle que le Groupe Investors et Placements Mackenzie partagent des services dans un certain nombre de domaines depuis longtemps. « C'est l'un des grands avantages de faire partie d'une structure commune, et les clients en ont grandement bénéficié grâce aux économies et à l'amélioration du service que ce modèle a permis de réaliser ».