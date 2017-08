Great-West complète l’acquisition d’Horizons

01.08.2017 - 10:39 - Finance et Investissement

Great-West vient de compléter l’acquisition du Groupe financier Horizons, acquis au milieu du mois de mai.

« Cette acquisition stratégique fournit à notre entreprise une forte présence dans le secteur des agences de gestion générale indépendantes en pleine croissance dans le marché canadien » a dit Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation pour le Canada à la Great-West, par voie de communiqué.

Le Groupe Financier Horizons est la plus importante agence de gestion générale indépendante dans le marché canadien, avec ses 30 bureaux et son réseau de 6 600 conseillers actifs.Le cabinet continuera d'exercer ses activités en suivant ses processus de gouvernance et avec son propre conseil d'administration.L'équipe de direction en place demeure et continuera à diriger l'entreprise sous la direction du fondateur et président-directeur général, John H. Hamilton.Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.