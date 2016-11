11.11.2016 - 09:50 - Finance et Investissement

La Financière Sun Life a dévoilé un bénéfice net déclaré du troisième trimestre à 737 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2016, clos le 30 septembre, dont 184 M$ pour la FSL Canada, en comparaison de 482 M$ et 127 M$ respectivement au troisième trimestre de 2015.

Le bénéfice d'exploitation net de la FSL Canada s'est chiffré à 178 M$, comparativement à 137 M$ au troisième trimestre de 2015. Le bénéfice d'exploitation net de la FSL Canada exclut l'incidence de certaines couvertures ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture, laquelle est présentée dans le tableau ci-dessus.Au Canada, les souscriptions d'assurance individuelle ont augmenté de 4 % au troisième trimestre de 2016 par rapport au troisième trimestre de 2015 en raison des fortes souscriptions enregistrées par le réseau de distribution exclusif. Les produits de gestion de patrimoine, y compris les organismes de placement collectif de PMSL et les fonds distincts Fonds de placement garanti Financière Sun Life, qui ont augmenté de 17 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le total des souscriptions de produits individuels de gestion de patrimoine a diminué de 2 %, principalement en raison de la baisse des souscriptions de titres d'organismes de placement collectif autres que ceux de PMSL. Les flux de trésorerie nets de PMSL ont augmenté de 33 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 680 M$, alors que ceux du secteur des organismes de placement collectif ont diminué dans l'ensemble, démontrant un essor continu en comparaison du secteur.Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 226 M$ au troisième trimestre de 2016, comparativement à 174 M$ au troisième trimestre de 2015.Les souscriptions de la Division des garanties collectives et de la Division des régimes collectifs de retraite ont diminué de 24 % par rapport au troisième trimestre de 2015, principalement en raison de la forte activité sur le marché des grandes entreprises au cours du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les souscriptions enregistrées par les RCR ont diminué de 30 % comparativement au troisième trimestre de 2015, qui avait profité de fortes souscriptions de régimes de retraite à cotisations déterminées et des affaires conservées sur le marché des grandes entreprises.Au cours du trimestre, la Financière Sun Life a offert à ses clients de nouvelles solutions numériques. Cela c'est traduit au Canada par « une croissance annuelle de 50 % de l'utilisation globale des applications mobiles par nos clients, en raison de certaines fonctionnalités comme la reconnaissance d'empreintes digitales et la prise des reçus en photo pour les demandes de règlement », a souligné Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life.En ce qui a trait au cumul annuel de la FSL Canada, le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 538 M$ pour les neuf premiers mois de 2016, comparativement à 614 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015. Le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 551 M$ pour les neuf premiers mois de 2016, comparativement à 603 M$ pour la période correspondante de 2015.Le bénéfice d'exploitation net de la Financière Sun Life s'est chiffré à 750 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2016, comparativement à 478 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice net sous-jacent s'est chiffré à 639 M$, comparativement à 528 M$ au troisième trimestre de 2015. Quant au rendement d'exploitation des capitaux propres et des capitaux propres sous-jacent, ils se sont chiffrés à 15,7 % et à 13,4 %, respectivement, pour le troisième trimestre de 2016, comparativement à 10,5 % et à 11,6 %, respectivement, pour le troisième trimestre de 2015.« Nous avons affiché de solides résultats pour le trimestre, et toutes nos activités ont favorisé la croissance du bénéfice sous-jacent comparativement à l'exercice précédent. Nous avons annoncé une augmentation de 4 % de notre dividende sur les actions ordinaires, ce qui reflète la croissance de nos affaires, notre engagement à retourner du capital à nos actionnaires et la confiance que nous accordons à notre stratégie axée sur quatre piliers », a déclaré Dean Connor.L'actif géré à l'échelle mondiale s'est établi à 908 G$, comparativement à 891 G$ au 31 décembre 2015. De façon générale, le bénéfice net profite de la dépréciation du dollar canadien et subit l'incidence défavorable de l'appréciation du dollar canadien puisque le bénéfice net découlant des activités à l'étranger est converti en dollars canadiens. Cependant, en période de perte, la dépréciation du dollar canadien accentue les pertes.« Nous avons enregistré une croissance de 25 % des souscriptions d'assurance et une croissance de 28 % des souscriptions de produits de gestion de patrimoine comparativement au troisième trimestre de 2015, en plus d'augmenter notre participation dans nos coentreprises en Asie, de réaliser des progrès relativement à l'intégration des affaires d'assurance collective acquises aux États-Unis et d'afficher une croissance dans nos activités canadiennes de gestion de patrimoine et de gestion d'actif », a ajouté Dean Connor.Le dividende sur les actions ordinaires a augmenté de 0,015 $ par action, passant à 0,42 $ par action pour le trimestre.