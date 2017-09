08.09.2017 - 11:23 - Finance et Investissement

Financière CI annonce l'acquisition de Valeurs mobilières BBS et de ses entités associées, incluant Pario Technology Corp., une société spécialisée dans les technologies financières, et Virtual Brokers, qui est active dans les services de courtage en ligne.

« Nous sommes très satisfaits d'acquérir BBS qui s'est démarquée sur le marché grâce à ses technologies novatrices, déclare Peter W. Anderson, directeur général de CI. Toutes les filiales de Financière CI profiteront de ces technologies de pointe, lesquelles amélioreront également l'efficacité de nos opérations et notre offre de produits et services aux conseillers financiers et leurs clients. »La torontoise BBS Securities fournit une gamme de services aux investisseurs particuliers et institutionnels par l'intermédiaire d'une plateforme de courtage en ligne, qui est utilisée par de nombreux conseillers en placement, ainsi que par de nombreuses institutions financières. Virtual Brokers, qui continuera d'exercer ses activités sous son nom actuel après la clôture de la transaction, a été la société la mieux classée par Globe and Mail dans son classement annuel des courtiers en ligne pour quatre des cinq dernières années.« Notre société bénéficiera de la capacité financière et de la stabilité de CI qui soutiendra les investissements dans les technologies et le développement des produits et services », indique Bardya Ziaian, fondateur, directeur général et président de Valeurs mobilières BBS.La transaction devrait se conclure au cours du quatrième trimestre de 2017, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.