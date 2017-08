11.08.2017 - 09:09 - Finance et Investissement

Corporation Fiera Capital a obtenu 3,8 milliards de dollars (G$) de nouveaux mandats, principalement dans les secteurs des marchés institutionnels et de la gestion privée, contre des sorties nettes d'une valeur de 1,5 G$ au deuxième trimestre.

« Grâce aux importantes entrées de fonds provenant des nouveaux clients au deuxième trimestre, en plus de l'incidence favorable des marchés, nous sommes heureux d'annoncer que nos actifs sous gestion ont progressé pour se chiffrer à 125,7 milliards de dollars au 30 juin 2017 », a déclaré Jean Guy Desjardins, président et chef de la direction de Fiera Capital. Les actifs sous gestion étaient de 109,1 G$ au 30 juin 2016.« Le deuxième trimestre a aussi été synonyme d'une croissance particulièrement forte des produits pour la Société, stimulée principalement par notre division américaine ainsi que par notre division nouvellement établie des stratégies de placement privé alternatives», a-t-il ajouté.Pour le trimestre clos le 30 juin 2017, les produits ont augmenté de 34,3 M$, ou 46 %, pour se fixer à 109,3 M$, contre 75,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'Apex Capital Management et de Charlemagne Capital Limited, ainsi que de l'inclusion de la division des stratégies de placement privé alternatives, combinées à la croissance interne provenant essentiellement de la clientèle des marchés institutionnels et de la gestion privée.Les produits pour le deuxième trimestre ont progressé de 8,7 M$, ou 8,7 %, par rapport à 100,6 M$ pour le trimestre précédent, une progression avant tout attribuable à la hausse des honoraires de gestion découlant de la croissance interne provenant essentiellement de la clientèle des marchés institutionnels et de la gestion privée.Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 0,9 M$, ou 0,01 $ par action (de base et dilué), pour le deuxième trimestre, comparativement à 7,9 M$, ou 0,11 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 30 juin 2016 et à 4,4 M$, ou 0,05 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 31 mars 2017. La diminution par rapport à celui du trimestre précédent est principalement due aux ententes de rémunération spéciales conclues au cours du trimestre ainsi qu'aux coûts de restructuration et autres coûts d'intégration.Il faut noter que le deuxième trimestre a été marqué par la démission de Sylvain Brosseau du poste de président et chef de l'exploitation global. Celui-ci continuant toutefois de siéger au conseil d'administration de Fiera Capital. Cette démission a été suivie par l'annonce que Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital, assumerait aussi le rôle de président de la Société, la nomination de John Valentini au poste de vice-président exécutif, chef de la direction financière globale et président de la division des stratégies de placement privé alternatives, et celle de François Bourdon comme chef des placements global. Finalement, Monique F. Leroux s'est jointe à Fiera Capital à titre de conseillère stratégique et de membre du Comité de développement stratégique, dans le but d'appuyer la haute direction ainsi que les équipes de gestion des divisions dans leur développement, leur positionnement et leur planification stratégique.Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,18 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 20 septembre 2017 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 23 août 2017.