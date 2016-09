30.09.2016 - 09:37 - Finance et Investissement

Corporation Fiera Capital a conclu une entente dans le but d'acquérir la totalité du capital-actions de Charlemagne Capital, un gestionnaire d'actifs indépendant spécialisé en placement dans les actions des marchés émergents et dont les activités sont situées à l'Île de Man et à Londres.

« L'acquisition de Charlemagne Capital constituerait une étape importante dans l'avancement de notre présence mondiale en faisant équipe avec un spécialiste des marchés émergents et frontières de haute qualité. Celui-ci est fort d'une excellente feuille de route sur le plan de la performance, d'une équipe chevronnée de professionnels du placement et d'une équipe de gestion dont la culture est solidement alignée », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.Charlemagne Capital a été établi en 2000 et son actif sous gestion était de 2,2 milliards de dollars américains au 31 août 2016. Le gestionnaire possède aussi un bureau en Allemagne.Cette transaction, si elle est conclue, permettra à Fiera Capital d'accroître sa présence en Europe et ainsi de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie d'expansion sur la scène mondiale. Fiera Capital exerce actuellement des activités hors de l'Amérique du Nord avec des mandats et des canaux de distribution en Afrique du Sud, au Japon, en Australie et dans certains marchés de l'Europe, notamment au Royaume-Uni.Sylvain Brosseau, président et chef de l'exploitation global de Fiera Capital, souligne que Charlemagne Capital a développé un réseau de distribution européen actif dans les segments institutionnels et de la gestion privée.« Cette acquisition stratégique viendrait ajouter une expertise complémentaire à nos plateformes existantes et renforcer notre capacité à desservir nos clients nord-américains, tout en dotant Charlemagne Capital d'un accès au réseau de distribution actuel de Fiera Capital », a-t-il dit.