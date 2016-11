10.11.2016 - 09:12 - Finance et Investissement

L'acquisition de Centria Commerce permet à Fiera Capital d’établir sa plateforme de prêts privés et d'intégrer les stratégies de placement alternatives de Centria à ses propres activités

Fiera Capital a annoncé l'acquisition, auprès de DJM Capital, de Centria Commerce, un gestionnaire de placements privé du Québec qui réunit et gère des fonds aux fins de financement de construction, de l'investissement immobilier et du financement d'entreprises à court terme. Fiera Capital intégrera les activités de Centria aux siennes afin de créer sa propre plateforme de prêts privés, Fiera Financement Privé, et ainsi ajouter un important portefeuille de stratégies de placement alternatives à ses activités et d'offrir ses propres solutions de placement diversifiées directement à ses clients.Il faut noter que déjà, près de la totalité de l'actif net sous gestion de Centria, évalué à environ 325 M$, fait partie des actifs des clients actuels de Fiera Capital. « Fiera Capital connaît bien l'équipe de Centria et cette dernière a gagné notre confiance. Grâce à son équipe chevronnée et à son rigoureux processus de gouvernance, Centria a créé un portefeuille offrant un profil risque/bénéfice remarquable, des rendements stables et un taux de défaillance extrêmement faible. Ils ont permis à nos clients d'obtenir des rendements intéressants, » a déclaré John Valentini, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Fiera Capital.« En tant que gestionnaire de portefeuille indépendant de premier plan, Fiera Capital occupe une position de choix pour tirer parti du secteur des solutions de placement alternatives, un secteur en pleine croissance. Nous nous attendons à voir un intérêt et une croissance marqués pour cette catégorie d'actifs », a-t-il ajouté.Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est chiffré à 0,4 M$, ou 0,01 $ par action (de base et dilué), pour le troisième trimestre, comparativement à 6,7 M$, ou 0,10 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 et à 7,9M$, ou 0,11 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 30 juin 2016. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, Fiera Capital a enregistré un résultat net attribuable aux actionnaires de 15,6 M$, ou 0,21 $ par action (de base et dilué), comparativement à 18,0 M$, ou 0,26 $ par action (de base et dilué), pour la période correspondante de l'exercice précédent.Pour son troisième trimestre, Fiera Capital a annoncé l'obtention de 1,3 G$ de nouveaux mandats, surtout dans les secteurs des Marchés institutionnels et de la Gestion privée, ce qui n'a pu compenser la perte de mandats d'une valeur de 2,1 G$ et des sorties nettes de 0,2 G$.Les revenus associés aux nouveaux actifs sous gestion (ASG) sont en moyenne de 63 points de base, tandis que ceux des actifs sous gestion perdus sont en moyenne de 34 points de base. L'appréciation des marchés a eu une incidence favorable de 3,2 G$, tandis que les variations du taux de change du dollar américain ont eu des répercussions positives de 0,4 G$ sur le total des ASG. En date du 30 septembre 2016, les ASG ont augmenté de 23,7 G$, ou 27 %, pour se fixer à 112,5 G$, comparativement à 88,8 G$ au 30 septembre 2015, en hausse de 3,4 G$, ou 3 %, par rapport aux 109,1 G$ inscrits au 30 juin 2016.Les honoraires de gestion se sont établis à 212,6 M$ pour les neuf premiers mois de 2016, soit une augmentation de 42,5 M$, ou 25 %, comparativement à 170,1 M$ enregistrés pour la période correspondante de 2015. Les autres revenus se sont élevés à 7,9 M$ pour les neuf premiers mois de 2016, contre 5,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les honoraires de gestion, qui se sont établis à 80,4 M$ au troisième trimestre, se sont accrus de 22,6 M$, ou 39 %, comparativement aux 57,8 M$ enregistrés pour le troisième trimestre de 2015, et sont en hausse de 11,6 M$, ou 17 %, par rapport aux 68,8 M$ enregistrés au trimestre précédent. Les autres revenus du troisième trimestre se sont chiffrés à 1,5 M$, alors qu'ils avaient atteint 2,6 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent et 3,9 M$ au trimestre précédent.Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,16 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 16 décembre 2016 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 22 novembre 2016. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.