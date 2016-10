13.10.2016 - 08:45 - Pierre Théroux

Ça ne change pas le monde, mais un gain à la loterie inciterait de nouveaux millionnaires à faire des dons à une oeuvre de bienfaisance ou à établir une fondation personnelle.

Une grande majorité (89 %) de Canadiens donnerait une partie de leur million de dollars gagné à la loterie à une oeuvre de bienfaisance, indique un sondage récent effectué réalisé par la firme Léger pour le compte de Placements Mackenzie.Près du tiers des répondants (32 %) affirment qu'ils feraient probablement un don par testament. Ce chiffre est considérablement plus élevé parmi les personnes âgées de 18 à 34 ans (44 %) et les célibataires (45 %).Autre constat : 39 % des Canadiens estiment ne pas donner suffisamment aux oeuvres de bienfaisance.« Il y a une volonté de donner et les conseillers peuvent aider les Canadiens à concrétiser cette volonté en assurant que les donateurs et leurs organismes de choix en profitent », affirme Carol Bezaire, vice-présidente, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie.Or, seulement 6 % des investisseurs ont parlé des dons de bienfaisance avec leur conseiller qui pourrait les aider à faire de bons choix en termes de dons caritatifs, révèle le sondage.Par ailleurs, un Canadien sur dix songerait à établir une fondation personnelle ou un fonds à vocation arrêtée par le donateur avec ses gains de loterie pour assurer que son geste philanthropique se poursuive après son décès.« L'établissement d'une fondation personnelle n'est pas réservé aux millionnaires et gagnants à la loterie. Un placement de 25 000 $ vous permet d'établir un fonds à vocation arrêtée par le donateur », souligne Carol Bezaire. Seulement 25 % des investisseurs ont affirmé connaître ce type de fonds.Les gagnants de 1 M$ à la loterie seraient prêts à donner 70 000 $ à une œuvre de bienfaisance, en forte baisse comparativement au montant de 177 000 $ indiqué lors d'un sondage similaire réalisé en 2006.