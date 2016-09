12.09.2016 - 10:09 - Frédéric Roy

C'est grâce à l'appui de son équipe de numérisation mobile ScanSquad et à son système de classement iGeny que Daniel Guillemette, président de Diversico, a réussi une triple acquisition, le 1er septembre 2016.

« Il faut avoir la capacité de faire l'acquisition, mais surtout de l'intégrer dans tes opérations courantes. Ça, c'était un premier défi qui a mené à la création d'iGeny et de ScanSquad [en 2008 et 2014, respectivement NDLR]. Sans les deux, ce que je suis en train de faire serait absolument impossible », souligne-t-il.Les cabinets acquis par l'agent général de la Rive-Sud de Montréal sont : Giguère, Morin, Services Financiers, Denis Petitclerc Assurance et les Services Financiers Donald Seward.L'équipe de numérisation mobile est présentement en train de numériser les 5000 dossiers clients desservis par ces cabinets. Les appels téléphoniques seront sous peu redirigés vers le système de téléphonie IP de Diversico, où l'équipe d'adjointes virtuelles devrait prendre le relais d'ici la fin du mois.Le président de Diversico soutient que ses acquisitions lui rapporteront des revenus récurrents annuels d'au moins 400 000 $.Au moins trois autres acquisitions sont prévues d'ici la fin de l'année par le cabinet de Brossard.