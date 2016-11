07.11.2016 - 09:43 - Frédéric Roy

Frédéric Roy_Finance et Investissement

Le Mouvement Desjardins appliquera les plus hauts standards réglementaires et souhaite simplifier les interactions de ses membres, aux dires de son président et chef de la direction, Guy Cormier.

Finance et Investissement s'est entretenu avec le président du Mouvement Desjardins sur la conformité réglementaire internationale, le questionnant sur la récente annonce de la fusion entre la Caisse centrale Desjardins et la Fédération des caisses, en marge de son allocution à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.Nous administrons déjà le Mouvement Desjardins avec les plus hauts standards, que ce soit en termes de capitalisation, de gestion des liquidités et de gestion des risques.Déjà, nous sommes parmi les institutions financières les plus solides au monde. Pour nous, il ne faut jamais oublier que nous sommes fiduciaires des déposants, de l'argent que les déposants ont avec le Mouvement Desjardins et moi, je fais un point extrêmement important de nous assurer de toujours avoir une qualité et une gestion des risques qui va respecter les attentes des différentes parties prenantes, que ça soit ici au Québec avec l'Autorité des marchés financiers, ou à travers le Canada avec le bureau du Surintendant des institutions financières. Pour nous, ce n'est pas une source d'inquiétude [...] nous allons continuer de le faire pour protéger nos déposants.Essentiellement, quand la Caisse centrale a été créée, à la fin des années 90, nous avions 11 fédérations dans le Mouvement Desjardins. En 2001, nous avons pris la décision de les fusionner. En parallèle, la Caisse centrale avait été créée pour être le bras financier du Mouvement Desjardins sur les marchés.Cette initiative s'inscrit très bien dans la volonté de rendre beaucoup plus simple le Mouvement Desjardins dans ses opérations. En fusionnant la Caisse centrale avec la fédération, nous rendons les choses beaucoup plus simple pour nos émetteurs assujettis sur les marchés avec un seul lieu plutôt que deux. Nous générons des économies financières qui sont importantes et significatives, nous assurons une circulation du capital plus rapide dans le groupe.C'est une gestion tout simplement plus optimale des opérations du Mouvement Desjardins.