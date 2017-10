Des gestes inappropriés aussi dans le secteur financier

23.10.2017 - 11:02 - LesAffaires.com

Il n’y a pas qu'au Québec où les scandales de nature sexuelle éclaboussent de grandes organisations.



Le géant des fonds communs américain Fidelity a remercié le gestionnaire de portefeuille et employé de longue date, C. Robert Chow, parce qu'il aurait commis des gestes inappropriés envers des collègues, selon des sources citées par le Wall Street Journal.



L'entreprise de Boston, bien présente au Québec, a embauché une firme externe afin d'analyser le comportement des employés, incluant sa division de sélection de titres.



Le président de cette division a convoqué une réunion d'urgence la semaine dernière afin d'insister sur le fait qu'il y aurait «tolérance zéro» envers les comportements déplacés, dont les inconduites sexuelles.



Fidelity a aussi montré la porte à un autre gestionnaire vedette, Gavin Baker, le mois dernier, à la suite d'allégations de harcèlement. M. Baker était considéré comme un gestionnaire-vedette, avec un rendement annuel de 21,3% au cours des cinq dernières années.



Fidelity est un des plus grands gestionnaires d'actifs du monde, avec plus de 2,13 trillions de dollars américains de fonds sous administration.