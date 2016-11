23.11.2016 - 08:39 - Finance et Investissement

Racorn_123RF Banque d'images

Certains clients ont de bonnes connaissances en matière de placement. D'autres maîtrisent beaucoup moins ces notions, par manque de temps ou d'intérêt.

Voilà pourquoi l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) vient de publier une série de trois bulletins, intitulés Renseignements aux représentants, qui vise à aider les représentants à avoir de meilleurs entretiens avec les clients au sujet de leurs placements.L'initiative s'inscrit dans la foulée de la phase 2 du modèle de relation client-conseiller (MRCC2) qui veut renforcer la relation entre les représentants et leurs clients. Au début de 2017, les investisseurs commenceront en effet à recevoir de nouveaux renseignements sur les frais qu'ils paient et le rendement de leurs placements.« L'un des principaux objectifs du MRCC2, que partage sans réserve l'ensemble du secteur, consiste à accroître les connaissances des investisseurs », souligne Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC, pour expliquer le lancement de cette série de bulletins.L'un des documents présente aux représentants quelques principes directeurs afin de mieux orienter leurs conversations avec les investisseurs, comme se mettre à la place de leurs clients, agir à titre d'éducateur en matière de finances ou encore les inviter à poser des questions qui leur permettront d'évaluer leur compréhension et de déterminer quels renseignements leur fournir.Un autre décrit entre autres les forces et les faiblesses des indices de référence et explique pourquoi les rendements indiqués dans l'aperçu du fonds ne correspondent pas à ceux qui figurent dans le rapport MRCC2 des investisseurs.Enfin, un troisième bulletin énumère les divers services offerts par les courtiers et les gestionnaires de fonds, tout en répondant à certaines questions que les clients pourraient poser afin de comprendre les frais qu'ils paient.En vertu du MRCC2, les courtiers ont jusqu'au 14 juillet 2017 pour fournir deux nouveaux rapports aux investisseurs. L'un d'eux indiquera, en dollars, les sommes versées au courtier à l'égard du compte de placement de l'investisseur au cours de l'année précédente. Le second présentera la progression des placements du client.« Une fois le MRCC2 pleinement déployé, le Canada sera un chef de file mondial pour ce qui est de la communication d'information claire aux investisseurs », affirme Paul C. Bourque.