12.12.2017 - 08:41 - Finance et Investissement

arrow / 123rf

Le courtier canadien de fonds communs de placement Worldsource Financial Management et le courtier en valeurs mobilières de plein exercice Worldsource Securities ont adopté la suite de solution technologiques de gestion de patrimoine et de fonds commun de placement Broadridge comme fondement de ses plateformes de processus métier.

« Du point de vue de l'entreprise, les solutions Broadridge et Dataphile, soit de prise en charge des clients, de communications numériques et d'exécution, sont intégrées de façon transparente, et nous sommes convaincus que cette plateforme complète apportera des gains d'efficacité et d'évolutivité notables à nos activités », affirme John Hunt, président et chef de la direction de Worldsource Financial Management et Worldsource Securities.La suite intégrée de solutions Broadridge servira de base aux plateformes d'entreprise de Wordsource, qui espère améliorer l'efficacité opérationnelle et atténuer le risque à travers le cycle de vie d'investissement. La plateforme Dataphile de Broadridge sera intégrée dans les systèmes de back-office, introduisant l'automatisation de l'intégration des clients et des communications réglementaires et marketing avant et après la vente.« Broadridge a mis au point pour les conseillers des solutions novatrices de bureau qui relient les processus en amont et en aval, afin que les clients puissent améliorer leurs prestations et gains de performances », explique Michael Dignam, président de Broadridge, chargé de solutions de traitement des titres canadiens.Broadridge a d'ailleurs récemment décidé de s'associer au gestionnaire de placements en ligne Wealthsimple. Ce partenariat permettra aux institutions financières et à leurs clients d'investir dans les technologies financières de prochaine génération et offrira à Broadridge un accès au marché de la robotique conseil.Avec cette collaboration, les deux sociétés pourront offrir, à l'appui des modèles conseiller-investisseur et investisseur direct, une nouvelle gestion de portefeuilles en ligne. L'intégration de Broadridge à la plateforme technologique de Wealthsimple permettra aux entreprises d'avoir accès à une gestion automatisée des placements, un accès mobile et des modes d'investissement à moindre coût.« Nos solutions de gestion de patrimoine ont la capacité unique d'appuyer à la fois les courtiers en valeurs mobilières et les courtiers en fonds communs de placement, sur une seule plateforme, même s'il s'agit d'entités réglementées séparément au Canada », affirme Michael Dignam.Les deux sociétés souhaitent que l'intégration des technologies Wealthsimple dans celles de Broadridge donne une vue globale de tous les actifs, passifs et actifs, tant du point de vue du conseiller que du client.