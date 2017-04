20.04.2017 - 09:51 - Finance et Investissement

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) a enregistré au premier trimestre de 2017, une forte croissance sur douze mois dans le volume des transactions, la valeur des opérations et la valeur totale des financements effectués par les sociétés inscrites à la CSE.

Le volume d'opérations des titres cotés à la CSE a triplé par rapport au premier trimestre de 2016, pour se chiffrer à 3,03 milliards d'actions. La valeur des titres cotés à la CSE négociés durant le trimestre a atteint 940 millions de dollars (M$), une hausse huit fois supérieure par rapport à l'année précédente. Les émetteurs de la CSE ont effectué 108 financements et mobilisé plus de 160 M$, une augmentation de presque 300 %. De même, douze nouvelles sociétés se sont inscrites au cours du trimestre.Une hausse de la valeur des négociations a aussi été enregistrée au premier trimestre, en comparaison de la capitalisation boursière de toutes les actions (une mesure de la liquidité connue sous le nom de taux de rotation) de près de 8 %, ce qui est supérieur au taux de rotation actuel des autres bourses canadiennes.« Nous sommes très heureux des résultats du premier trimestre de 2017, car nos émetteurs ont connu un environnement de financement plus favorable. L'augmentation dans la négociation des liquidités a eu pour effet d'offrir de meilleurs cours et de plus grandes possibilités de gestion des risques aux investisseurs » a indiqué Richard Carleton, président et chef de la direction de la CSE.