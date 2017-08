04.08.2017 - 10:45 - Finance et Investissement

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de la Corporation Financière Power s'est chiffré à 545 M$, ou 0,76 $ par action pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2017, comparativement à 505 M$, ou 0,71 $ par action, en 2016.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires (une mesure financière non conforme aux IFRS) s'est chiffré à 622 M$, ou 0,87 $ par action, comparativement à 557 M$, ou 0,78 $ par action, en 2016.Les autres éléments, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une charge nette de 77 M$. Les autres éléments comprenaient principalement la quote-part revenant à la Société des charges de restructuration de Great-West Lifeco liées à la restructuration de ses activités canadiennes ainsi que de la réévaluation favorable de la Société financière IGM de son obligation relative au régime de retraite enregistré, partiellement contrebalancée par des charges de restructuration.Pour le deuxième trimestre, Great-West Lifeco a déclaré un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de 585 M$, ou 0,591 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 712 M$, ou 0,719 $ par action.Au 30 juin 2017, la Financière Power et IGM détenaient respectivement 67,6 % et 4,0 % des actions ordinaires de Lifeco. L'apport de Lifeco au bénéfice net ajusté de la Financière Power s'est chiffré à 481 M$ pour le trimestre, comparativement à 453 M$ en 2016.Pour sa part, IGM a déclaré au deuxième trimestre un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de 201 M$, ou 0,83 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 186 M$, ou 0,77 $ par action. Les autres éléments, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté un apport de 15 M$. En 2016, le bénéfice net et le bénéfice net ajusté se sont chiffrés à 173 M$, ou 0,72 $ par action.« Les ventes brutes de la Financière IGM pour le trimestre ont atteint 4,7 G$. Il s'agit d'une augmentation de 36 % par rapport à l'année dernière et du plus important volume de ventes pour un 2e trimestre dans toute l'histoire de la Société. Le maintien du rythme au Groupe Investors et chez Mackenzie a contribué à ces ventes, a affirmé Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Financière IGM et président et chef de la direction du Groupe Investors. Ce résultat a contribué à porter l'actif géré des fonds communs de placement à 142,9 G$, un record pour une fin de trimestre. »« L'actif géré des fonds communs de placement a atteint un résultat de fin de trimestre inégalé de 84,3 G$, a indiqué Jeffrey R. Carney, à la suite de ventes nettes de fonds communs de placement de 435 M$, le deuxième plus important volume de ventes nettes pour un trimestre depuis 1998. »Les ventes de fonds communs de placement pour le deuxième trimestre de 2017 se sont établies à 2,4 G$, une hausse de 32,6 % par rapport à 1,8 G$ à l'exercice précédent.Les ventes de fonds communs de placement pour le semestre clos le 30 juin 2017 se sont chiffrées à 5,3 G$, une hausse de 30,8 % par rapport à 4,0 G$ l'année précédente, et les ventes nettes de fonds communs de placement pour ce trimestre ont totalisé 1,3 G$, comparativement à 299 M$ un an plus tôt.Au 30 juin 2017, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 68,6 G$, comparativement à 61,7 G$ au 30 juin 2016. L'actif géré des fonds d'investissement totalisait 54,0 G$ au 30 juin 2017, comparativement à 48,3 G$ il y a un an.« Les ventes brutes de fonds communs de placement, qui ont atteint 2,3 G$ pour le trimestre, ont augmenté de 54 % par rapport à l'an dernier, tandis que les ventes nettes se sont établies à 552 M$, une augmentation de 927 M$. C'est notre meilleur résultat depuis 1999, a confirmé Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Ce volume de ventes vigoureux a contribué à ce que l'actif en fonds communs de placement atteigne un record historique de fin de trimestre, avec 53,6 G$, et à ce que l'actif de FNB s'élève à 622 M$ pour le trimestre. »Au 30 juin 2017, la Financière Power et La Great-West, compagnie d'assurance-vie, détenaient respectivement 61,5 % et 3,8 % des actions ordinaires d'IGM. Pour le trimestre, l'apport d'IGM au bénéfice net ajusté de la Financière Power s'est chiffré à 116 M$, comparativement à 108 M$ en 2016.Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 41,25 cents par action sur les actions ordinaires de la Société, payable le 1er novembre 2017 aux actionnaires inscrits le 29 septembre 2017.