04.01.2018

La Première financière du savoir fera l'acquisition du Fonds d'éducation Héritage. Les deux sociétés constitueront le plus important fournisseur de REEE au Canada avec 6,2 milliards de dollars (G$) d'actif sous gestion.

« Nous pensons que la taille et l'envergure combinées de ces deux organismes nous permettront de répondre à un besoin croissant de trouver des spécialistes des REEE qui se consacrent à aider les familles à optimiser leur épargne-études », a déclaré George Hopkinson, président et chef de la direction de La Première financière du savoir.Scott McIndless, président du conseil d'administration, de Fonds d'éducation Héritage, déplore pour sa part que seulement 50 % des familles canadiennes aient un REEE, et que la majorité d'entre elles n'épargne pas assez pour bénéficier pleinement des subventions gouvernementales auxquelles un REEE donne droit. Il estime qu'une « présence nationale forte est une stratégie importante pour sensibiliser la population sur les avantages d'un REEE ».Chacune des sociétés est active depuis plus de 50 ans. La combinaison des deux entités se traduira par une équipe de vente de plus de 1600 représentants en plans de bourses d'études certifiés active à travers le Canada.Les régimes Héritage continueront d'être distribués et gérés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Ce qui sera aussi le cas pour les régimes collectifs de la Première financière du savoir, de même que son produit phare, le REEE individuel PremFlex, un placement flexible basé sur la valeur du placement et qui utilise une approche individuelle au lieu d'une approche collective pour les paiements d'aide aux études.Les deux entreprises seront exploitées sous le nom de La Première financière du savoir, entité qui poursuivra ses opérations en tant que filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir. La Fondation est une société canadienne sans but lucratif qui réinvestit ses revenus nets dans des initiatives de soutien à la réussite des étudiants.George Hopkinson restera président et chef de la direction et organisera la fusion des deux entreprises. Jason Maguire, l'actuel président et chef de la direction d'Héritage, va se joindre à La Première financière du savoir en qualité de directeur général.