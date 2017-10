26.10.2017 - 08:40 - Richard Cloutier

Une coalition d'institutions financières et caisses de retraite canadiennes et internationales réclament aux sociétés inscrites en bourse, qu'elles s’engagent à divulguer davantage d'informations sur les risques auxquels elles sont exposées en matière de changements climatiques, ainsi que sur les mesures qu'elles prennent pour les gérer.

Une trentaine d'investisseurs institutionnels, incluant la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissements PSP, ont en effet apposé leur signature sur laL'actif sous gestion combiné de ces investisseurs représente environ 1,2 billion de dollars canadiens. La Déclaration demeure ouverte à de nouveaux signataires qui souhaiteraient y souscrire.La démarche s'inscrit en marge du Colloque québécois de l'investissement responsable organisé par le Réseau PRI Québec, qui se déroule jeudi, à Montréal.« Cette Déclaration initiée par le chantier Investissement responsable de Finance Montréal émane d'une volonté exprimée par des institutions financières. Avec plus d'informations à leur disposition, les investisseurs pourront mieux évaluer l'ensemble des risques auxquels sont exposés leurs portefeuilles d'investissements et concevoir des stratégies de placements adaptées aux réalités des changements climatiques » a déclaré Louis Lévesque, directeur général de Finance Montréal.« Je suis fier de voir la communauté financière se rallier autour d'un enjeu aussi important. À titre d'investisseurs institutionnels, nous avons tous un rôle clé à jouer pour promouvoir une plus grande transparence et une meilleure divulgation des risques liés aux changements climatiques des sociétés dans lesquelles nous investissons », a affirmé André Bourbonnais, président et chef de la direction d'Investissements PSP, qui a piloté le chantier d'investissement responsable de Finance Montréal.Déjà, la moitié des actifs financiers québécois sont maintenant « responsables », c'est-à-dire qu'ils sont investis en considérant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, selon les données publiques d'une étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) qui sera présentées aujourd'hui.Ainsi, les actifs de la finance responsable, incluant les investissements directs et les placements boursiers réunis, sont passés en 10 ans de 198 milliards de dollars (G$) à 457 G$, soit une augmentation de 131 %, selon l'IREC.