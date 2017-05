10.05.2017 - 09:07 - Finance et Investissement

monarx3d_123RF Banque d'images

Great-West Lifeco se restructure et élimine au passage deux de ses réseaux de distribution, soit Clé d'Or et le Groupe de planification successorale et patrimoniale.

Elle lance également un nouveau réseau de distribution « élite », nommé Groupe de solutions d'assurance et de gestion de patrimoine (GSAGP), qui comprendra des conseillers qualifiés provenant des anciens canaux.De plus, l'ensemble des conseillers des réseaux éliminés se retrouvera dans l'une des trois branches de la nouvelle bannière Réseau-Conseils.La nouvelle bannière comprend trois réseaux distincts de conseillers individuels - Financière Liberté 55, GSAGP et Partenariats affiliés - et un organisme de vente en gros et solutions de produits.Il est prévu qu'avec le temps, le réseau élite de conseillers se développe pour y inclure des conseillers qualifiés provenant de la Financière Liberté 55, ainsi que ceux qui vendent directement du Canada-Vie.Nick Pszeniczny, vice-président exécutif du Réseau-conseils a souligné par vidéo que les conseillers qui composent le nouveau réseau continueront de vendre les mêmes produits qu'ils vendent présentement.Il laisse tout de même la porte ouverte à une modification éventuelle de la gamme de produits.Les conseillers « élite » du nouveau réseau auront accès à un support adapté à leurs besoins, y compris du soutien à la planification fiscale et successorale ainsi qu'aux services de conseil spécialisés aux entreprises. Ils auront également accès à un nouveau service de conciergerie numérique.Le démantèlement complet des marques Clé d'Or et du Groupe de planification successorale et patrimoniale est prévu pour l'automne.