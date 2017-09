01.09.2017 - 09:44 - Finance et Investissement

La Banque CIBC a complété l'acquisition de Geneva Advisors, une société privée de gestion de patrimoine de Chicago.

Cette transaction permettra à CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management, située à Atlanta, de compter sur 8,6 milliards de dollars américains (G$) de nouveaux actifs sous gestion et environ 100 nouveaux employés. L'équipe de Geneva relèvera de Jack S. Markwalter Jr., président du conseil et chef de la direction, CIBC Atlantic Trust.L'acquisition de Geneva Advisors, annoncée le 10 juillet dernier, s'ajoute à celle de The PrivateBank en juin dernier. Elle élargit la clientèle et les capacités de gestion de placements pour les activités de gestion privée de patrimoine de la Banque CIBC aux États-Unis. La Banque CIBC compte maintenant environ 50 G$ d'actifs sous gestion aux États-Unis.Le prix d'achat total pourrait atteindre jusqu'à 200 M$. De cette somme, 135 M$ ont été versés à la clôture de l'opération, 25 % ayant été payés en espèces et 75 % sous forme d'actions ordinaires de la Banque CIBC. Cette entente dépend des conditions de rendement futur. La transaction devrait avoir une incidence positive sur le bénéfice par action de la Banque CIBC durant l'exercice 2019.