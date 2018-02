09.02.2018 - 15:31 - Stéphane Rolland, LesAffaires.com

Les têtes bougent au sommet de l’industrie financière québécoise. Carole Chapdelaine, qui dirige les activités de détails de la Banque Scotia au Québec et dans l'est de l'Ontario, prend sa retraite pour passer du temps avec son conjoint et s’impliquer dans la communauté.

En poste depuis septembre 2011, Mme Chapdeleine quittera ses fonctions le 31 mars, a-t-elle annoncé sur LinkedIn. Pour l'instant, aucune annonce «officielle» n'a encore été publiée et un successeur n'a pas encore été identifié, selon une porte-parole de l'institution financière.«La décision de prendre ma retraite a été guidée par certains événements récents dans mon entourage qui m'ont rappelé que la vie peut être trop courte, explique la dirigeante dans une lettre publiée sur le site de réseautage professionnel. J'ai donc décidé qu'il était temps d'en profiter au maximum et de passer plus de temps avec Julien, mon conjoint, qui est déjà retraité et qui m'attend patiemment. »Mme Chapdeleine affirme qu'elle veut s'impliquer dans des œuvres caritatives et siéger à des conseils d'administration. «Étant une femme d'action, il me faudra plus que des voyages et du golf pendant ma retraite », poursuit-elle.Sous la gouverne de la banquière, les parts de marché de la Scotia au Québec sont passées de 3,5% à plus de 5%, nous racontait-elle dans une entrevue accordée à l'automneL'annonce fait suite à une série de changements dans l'industrie financière montréalaise. Plus tôt cette semaine, André Bourbonnais a annoncé son départ d'Investissements PSP pour se joindre à l'équipe de BlackRock. Il y dirigera un nouveau projet dédié aux investissements alternatifs. Il sera remplacé par Neil Cunningham, premier vice-président, chef mondial des placements immobiliers et ressources naturelles du régime de retraite d'Investissements PSP.À la direction du Québec de la Banque RBC, Martin Thibodeau a été muté à la direction de la Colombie-Britannique. C'est Nadine Renaud-Tinker, qui présidera la direction du Québec de la Royale.Depuis le 15 janvier, c'est un Québécois qui dirige la Financière Sun Life Canada. Ancien de chez Mercer, Jacques Goulet est maintenant responsable des divisions des garanties collectives et des régimes collectifs de retraite, ainsi que des secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la gestion de placements de l'individuelle au Canada.