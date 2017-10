18.10.2017 - 10:47 - Finance et Investissement

Paiements Canada, la Banque du Canada et le Groupe TMX ont annoncé leur intention de créer une plateforme intégrée de paiement et de valeurs fondée sur la technologie du grand livre distribué (blockchain), dans le cadre de la troisième phase du projet de recherche Jasper.

Le projet Jasper, lancé en mars 2016, vise à mieux comprendre comment la technologie du grand livre distribué peut transformer l'avenir des paiements au Canada. La troisième phase vise spécifiquement à valider le principe de rapidité et efficacité pour la compensation et le règlement de valeurs, d'un modèle fondé sur l'encaisse inscrite au grand livre de la banque centrale.Ainsi, en étroite collaboration avec la Banque du Canada et Paiements Canada, le Groupe TMX va s'employer à étudier une infrastructure de paiements et de valeurs mobilières intégrée, en définissant des possibilités et des gains en efficacité potentiels connexes lié à l'automatisation et à la rationalisation des procédures dans un processus de règlement des opérations en valeurs mobilières complet.« Il est vital d'explorer un écosystème financier qui s'appuie sur des technologies innovatrices afin d'optimiser le processus de transactions commerciales pour tous les investisseurs canadiens, a déclaré John Lee, vice-président, chef des innovations et de la prestation des services aux entreprises chez le Groupe TMX. Nous croyons que la collaboration dans l'industrie entre les intervenants des marchés de capitaux partout au Canada est cruciale pour la réussite et la durabilité à long terme de ce projet. »Pour la Banque du Canada, la troisième phase est l'occasion de faire progresser la recherche en matière de règlement de plusieurs actifs dans le même grand livre.« La participation de la Banque du Canada à cette démarche d'exploration de moyens pour moderniser le processus de règlement des opérations sur titres est un bon exemple de ce que la Banque fait pour promouvoir l'efficience et la stabilité du système financier, a affirmé sa première sous-gouverneure Carolyn A. Wilkins. L'amélioration du processus permettrait non seulement de faire baisser le coût des opérations sur titres, mais aussi de favoriser l'efficience du système financier, surtout en périodes de tensions, grâce à une réduction des délais de règlement et des risques associés au règlement. »Le processus de choix du fournisseur pour soutenir cette phase du projet Jasper est en cours. La publication des résultats détaillés de la troisième phase devrait se faire au Sommet de Paiements Canada à Toronto, du 9 au 11 mai 2018.