21.09.2016 - 08:29 - Finance et Investissement

Le cabinet Avantages Services financiers est en faillite, selon des documents dont Finance et Investissement a obtenu copie.

Dans un Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers, on apprend que l'entreprise de Michel Marcoux, Avantages Services financiers, est en faillite et que Langevin Syndic de faillite inc., de Saint Hyacinthe, a été nommé comme syndic de l'actif par le Séquestre Officiel.Selon l'avis, Avantages Services financiers aurait une dette de 1 681 986$ en frais d'avocats. À la Liste D de l'avis, on peut lire que Jeansonne avocats réclame 68 380$ à Avantages. Gowling WLG Canada demande pour sa part 542 393$, 504 189$ et 567 024$.Finance et Investissement a obtenu confirmation de sources proches du dossier que la première assemblée des créanciers s'était bien tenue le 19 septembre 2016, comme prévu dans l'avis.Rappelons que Michel Marcoux ne détient plus de permis d'exercice auprès de l'Autorité des marchés financiers depuis 2014. Le 17 août 2014, la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF) demandait sa radiation provisoire dans le cadre d'une plainte regroupant 24 chefs d'infraction dans l'affaire Dominion. Cette affaire est toujours devant les tribunaux.Michel Marcoux n'a pas donné suite à une demande d'entrevue de Finance et Investissement.Il ne faut pas confondre Avantages Services financiers avec Gestion de Patrimoine ASF, le cabinet affilié à MICA Services financiers.