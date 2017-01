Attention avant d'abolir les FAR

15.01.2017 - Yan Barcelo

Lise Brazeau a entrepris en 2015 une seconde carrière à titre de représentante en épargne collective chez Investia Services Financiers. En septembre dernier, elle a envoyé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) un mémoire dans lequel elle affirmait que si l'AMF abolissait les commissions de suivi et les frais d'acquisition reportés (FAR), elle serait contrainte d'abandonner sa carrière.



«Comme je débute dans cette profession, mes revenus provenant de la structure des frais de souscription différés [autre terme utilisé pour les FAR] sont très importants pour moi, étant donné que je n'ai pas une grosse clientèle», écrit-elle.