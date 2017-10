27.10.2017 - 08:33 - Finance et Investissement

Le Groupe TMX a annoncé la conclusion d'une entente relative à l'acquisition d'une plateforme européenne de prénégociation de produits énergétiques.

Il s'agit de la société londonienne Trayport Holdings Limited, et de sa société affiliée américaine Trayport Inc., un fournisseur de solutions de prénégociation de produits énergétiques à l'intention des négociateurs, des courtiers et des bourses de la société Intercontinental Exchange. Établie en 1993, Trayport compte actuellement environ 240 employés dans ses bureaux de Londres, de New York et de Singapour.L'entente implique une contrepartie totale de 931 millions de dollars canadiens (M$), dont 592 M$ en trésorerie. Des actifs de 339 M$ ont aussi été cédés en contrepartie.« Par l'acquisition de Trayport, TMX gagne une équipe qui a fait ses preuves dans les domaines du développement de produits, des données, de l'analyse et de la vente, raffermissant instantanément sa position dans le secteur mondial des données et des produits d'analyse », déclare Lou Eccleston, chef de la direction du Groupe TMX.« D'un point de vue stratégique, cette transaction aura pour effet d'accélérer considérablement l'expansion mondiale de TMX, d'augmenter la part de notre chiffre d'affaires provenant de sources récurrentes et d'enrichir notre portefeuille de produits d'analyse au sein du secteur des Perspectives sur le marché. Grâce à nos activités diversifiées, nous prévoyons d'excellentes occasions de mettre en valeur l'expertise reconnue de Trayport ainsi que sa position de premier plan pour que TMX continue à prospérer sur le marché mondial d'aujourd'hui », ajoute-t-il.Le Groupe TMX indique son intention d'investir stratégiquement dans les projets de croissance de Trayport qui sont en cours, tout en cherchant des façons de développer et de déployer des produits d'analyse et de référence.« Les objectifs consistent à contribuer à l'amélioration des stratégies de négociation, à exploiter à la fois la position de chef de file européen de Trayport et le savoir-faire de TMX sur les marchés énergétiques nord-américains pour créer de nouveaux produits et à explorer les possibilités de relations stratégiques à établir dans de nouvelles régions », indique le Groupe TMX par communiqué.