27.10.2017 - 11:39 - Guillaume Poulin-Goyer

L'intégration de Sentry Investissements au sein de la Financière CI n'est pas sans perturbation de l'offre de produits de Sentry.

Alors qu'on annonçait que Sentry allait continuer d'exister comme un groupe financier distinct, au moment de l'acquisition par CI, quelques gestionnaires de portefeuilles de Sentry ne sont déjà plus avec la firme, d'après une note de James Gauthier, chef de la recherche en fonds chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières.L'ancienne chef des investissements Gaelen Morphet ne travaille plus pour Sentry, tout comme le gestionnaire de portefeuille spécialisé en métaux précieux Kevin McLean et le portefeuilliste spécialisé dans le secteur de l'énergie Swanzy Quarshi. Également, les gestionnaires de portefeuilles Lieh Wang et Paul Johnson, qui venaient d'intégrer l'équipe de Sentry plus tôt cette année ne sont plus là, rapporte James Gauthier, dans sa note.En tout, deux fonds d'obligations, trois fonds axés sur le revenu et un fonds d'infrastructure ont connu des changements de gestionnaires. Les gestionnaires de Signature Gestion mondiale d'actifs ont pris le relais des mandats obligataires alors que les autres mandats sont supervisés par les équipes de Cambridge Gestion mondiale d'actifs et Marret Asset Management.Notons cependant que 85 % des actifs des fonds de la famille Sentry continueront d'être gérés par les gestionnaires de Sentry, confirmait CI, dans un événement à Montréal, mercredi.Les gestionnaires de portefeuilles clés de Sentry demeurent responsables de leurs mandats, soit Michael Simpson, Aubrey Hearn, James Dutkiewicz, un ancien employé de chez CI qui deviendra chef des investissements à partir du 1er novembre, Michael Missaghie, John Case, Catherine Payne et Andy Nasr, d'après James Gauthier dans sa note.« La plupart des détenteurs de parts de Sentry ne connaîtront aucune perturbation liée à la gestion de leur argent. Pour les produits dans lesquels un changement de direction est en cours, nous pensons que les investisseurs connaîtront une amélioration de la qualité des individus et des équipes qui les gèrent », écrit James Gauthier dans sa note.Lors de l'événement organisé par Sentry à Montréal, Sandy McIntyre, vice-président du conseil de Sentry Investissements est revenu sur la pertinence de la vente de Sentry : « La vente de Sentry à CI était la bonne chose à faire et je la soutiens entièrement. Nous avions besoin de nous joindre à une organisation plus importante. Nous avons essayé d'acquérir des équipes de talents. Nous n'en avons pas trouvé. Nous avons essayé d'acheter des réseaux de distribution. Ils n'étaient pas disponibles. Avec l'acquisition, nous pouvons prendre notre équipe de talent et la porter au prochain niveau. »