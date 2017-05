Indépendants, les acheteurs de FNB

01.05.2017 - Pierre Théroux

Partager cet article

Ils sont plus enclins à vouloir changer de conseiller.



Les détenteurs canadiens de fonds négociés en Bourse (FNB) sont des investisseurs plus éduqués, plus riches et ont une meilleure compréhension des questions financières que ceux qui ne possèdent pas de FNB. Toutefois, lorsqu'ils ont un conseiller, ils sont beaucoup plus susceptibles de remettre en question son avis en faisant leurs propres recherches et un peu plus susceptibles de chercher un nouveau conseiller.



Tels sont les constats d'un sondage réalisé auprès des consommateurs par Credo Consulting, une firme de Mississauga, en Ontario, en collaboration avec le Groupe Finance de TC Media à Montréal, (Finance et Investissement est une publication du Groupe Finance, une propriété de TC Media).