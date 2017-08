Yvon Charest et Michael J. Sabia nommés Officier de l'Ordre du Canada

28.08.2017 - 09:57 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Yvon Charest, président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, de même que Michael J. Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ont officiellement été nommés officier de l'Ordre du Canada.



Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a remis l'Ordre du Canada à 1 Compagnon, 13 Officiers et 30 Membres lors d'une cérémonie d'investiture à Rideau Hall, le vendredi 25 août 2017.



Outre messieurs Charest et Sabia, il faut saluer la nomination à titre de membre du l'Ordre, de Richard J. Renaud, président et directeur général de TNG Corporation et coprésident de Dundee Sarea LP, actif depuis 40 ans dans le secteur du capital-investissement.



Aussi, le torontois Anthony Arrell, président et chef de la direction de Burgundy Asset Management et ancien administrateur de la Bourse de Toronto, est devenu membre de l'Ordre du Canada.



Créé en 1967, l'Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.