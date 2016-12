UV Mutuelle : Jacques Desbiens prend sa retraite

20.12.2016 - 08:53 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - C'est confirmé, Jacques Desbiens passe le flambeau à Christian Mercier à la tête de la compagnie d'assurance UV Mutuelle.

Il devient ainsi président-directeur général de la mutuelle où il assumait le rôle de président et chef de l'exploitation depuis mai.



Jacques Desbiens prend sa retraite après une carrière de plus de 40 ans dans le milieu de l'assurance.





Il avait accédé à la direction générale d'UV Mutuelle en 1993.



Durant son passage, l'actif de la compagnie a cru 19 fois et le bénéfice net de 24 fois, selon les données retrouvées dans leur Rapport annuel de 2014 citées dans l'article publié dans les pages de Finance et Investissement en début d'année.



De plus, la compagnie d'assurance a annoncé la nomination de Richard Fortier comme président du conseil d'administration. Il est administrateur de la société depuis 2013.