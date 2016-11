UV Mutuelle élargit son équipe de direction

29.11.2016 - 09:12 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le président et chef de l’exploitation d’UV Mutuelle, Christian Mercier, accroît son équipe de direction pour répondre à ses besoins en technologies de l’information (TI) et en communications.

Ainsi, Jean-Mathieu Sigouin devient premier vice-président technologies de l'information. Président de I4C consulting, une société qu'il avait fondé en 1999, Jean-Mathieu Sigouin se spécialise en analyse et intégration de projets TI et en recrutement ciblé.



« Son esprit d'entrepreneur et d'innovation ainsi que ses compétences font de lui un atout de taille pour la réalisation de nos objectifs stratégiques », a souligné Christian Mercier, dans le communiqué annonçant les nominations.





Ce dernier nomme également Catherine Fagnan à titre de vice-présidente aux communications et marketing. La société souhaite, par cette nomination, bonifier ses communications avec son réseau.



Elle était auparavant directrice générale pour le réseau des Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec.



« L'arrivée de Catherine et son dynamisme constituent le début d'une nouvelle ère de communications et d'un important positionnement pour UV Mutuelle », indique le président.