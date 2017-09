Un spécialiste en litige fiscal se joint à BCF

22.09.2017 - 10:08 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – Le cabinet d’avocats BCF embauche Joel Scheuerman à titre d’associé spécialisé en litige fiscal. Il occupait depuis cinq ans un poste similaire dans le cabinet Davies Ward Phillips et Vineberg.



Il conseillera les clients du bureau montréalais sur les questions de fiscalité nationale et internationale, se spécialisant dans les enjeux de litige fiscal touchant la réorganisation d'entreprise et les investissements transfrontaliers, peut-on lire dans l'avis de nomination.



Dans l'exercice de ses fonctions, il sera amené à représenter des clients sur des dossiers à portée nationale et travaillera en collaboration avec les autres cabinets de BCF