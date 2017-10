Un Québécois remporte le prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM

30.10.2017 - 09:42 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Matthew Rodier de Gestion de patrimoine TD est le récipiendaire 2017 du Prix des moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).

Matthew Rodier est un spécialiste de la retraite et gestionnaire de portefeuille qui œuvre pour son propre cabinet Gestion de patrimoine Rodier, affilié à TD.



Le prix reconnaît la prochaine génération de jeunes professionnels talentueux dont le dévouement et les réalisations ont eu un impact significatif sur l'industrie des placements.



« Les réalisations de Matthew dans la gestion de portefeuille et la planification de la retraite, l'excellence de son service à la clientèle, son mentorat de plus jeunes employés, ses activités de bénévolat et ses actions caritatives ont tous été des facteurs déterminants qui lui ont permis d'être le lauréat 2017 du prix », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l'ACCVM, par voie de communiqué.



Matthew Rodier a été choisi parmi 32 finalistes de partout au Canada.



« Matthew Rodier est l'un des conseillers en placement les plus empressés et les plus passionnés que je connaisse ; il dépasse les attentes et il en fait plus que ce qui est nécessaire pour offrir à ses clients le service de qualité supérieure pour lequel TD est connue », a déclaré Stéphan Bourbonnais, premier vice-président, Gestion de patrimoine TD.