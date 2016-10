Un nouveau PDG chez CIBC Mellon

07.10.2016 - 07:32 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – CIBC Mellon nomme Steven R. Wolff comme président-directeur général de la société. Il était auparavant directeur général de la corporation des services de retraite de la Nouvelle-Écosse.

Dans le cadre de son nouveau poste, il sera responsable de la stratégie et du rendement de CIBC Mellon et se joint également au conseil d'administration de la société de fiducie CIBC Mellon.



Ses expériences en gestion de croissance stratégique et en service à la clientèle ont attiré l'œil de la société.



« Il dispose de connaissances approfondies du marché canadien et des changements sans précédent qui s'opèrent dans notre secteur. Sa rigueur et sa perspicacité nous aideront à continuer à fournir des solutions de valeur à nos clients », a dit Samir Pandiri, directeur général des services de gestion d'actifs de BNY Mellon, dans le communiqué annonçant la nomination.



Steven R. Wolff remplace Thomas S. Monahan, qui a annoncé sa retraite en mai 2016.