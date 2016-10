Un ex-dirigeant de Manuvie PDG d'une coopérative canadienne

14.10.2016 - 08:48 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - L'ancien président-directeur général (PDG) de la Banque Manuvie, Doug Conick, devient PDG de la coopérative d'épargne et de crédit ontarienne DUCA.

Il débutera son mandat à la tête de la société en novembre.



Doug Conick a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et a occupé la majeure partie de celle-ci à Manuvie, où il a occupé différents postes avant de diriger la division bancaire.



Le président du conseil d'administration de DUCA, Tom Vandeloo, croit que ses expériences précédentes et sa vision « claire » permettront à l'institution financière de continuer sa croissance.