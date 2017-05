10.05.2017 - 08:29 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Le conseil d’administration (C.A.) de Great-West Lifeco fait peau neuve pour 2017-2018, avec l’arrivée de trois administrateurs et le départ de deux.

Ainsi, Deborah J. Barrett, directrice des finances de la société Woodbridge ; David G. Fuller, vice-président à la direction et président aux solutions consommateurs et aux PME de TELUS ainsi que Donald M. Raymond, associé directeur et chef des placements chez Alignvest Management Corporation et Alignvest Investment Management Corporation s'ajoute aux 18 administrateurs de la société.



Raymond Royer et Emöke J.E. Szathmary ne sont dorénavant plus administrateurs pour Great-West.



Les 21 candidats nommés dans la circulaire de sollicitation ont été élus lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire du 4 mai.



Paul Desmarais fils, président du C.A. et cochef de la direction de Power Corporation du Canada, coprésident exécutif du conseil de la Corporation Financière Power a obtenu le plus haut pourcentage d'abstention des administrateurs lors du vote, soit 12,63 %.



Voici la composition complète du C.A. de la Great-West pour l'année 2017-2018 :