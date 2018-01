18.01.2018 - 09:32 - Finance et Investissement

maximillion / 123rf

NOUVELLES DU MONDE – Changement de garde à la tête de la Banque de développement du Canada (BDC) alors que Mike Pedersen a été nommé à la présidence du conseil d'administration de la Banque de développement du Canada (BDC), en relève à Samuel Duboc.

Mike Pedersen, avant sa nomination, était président et chef de la direction de la Banque TD aux États-Unis. Il a également exercé plusieurs fonctions de haute direction, dont celle de chef du groupe de gestion du patrimoine et d'assurances du Groupe Banque TD. Il a en outre été directeur général à la Banque Barclays (Londres, Royaume-Uni) et premier vice-président à la direction des services bancaires de détail et des services aux petites entreprises à la Banque CIBC. M. Pedersen a aussi assumé la présidence du conseil exécutif de l'Association des banquiers canadiens.Mike Pedersen entrera en fonction le 5 mars 2018 pour un mandat de quatre ans. Robert Pitfield, membre du conseil d'administration depuis mai 2014, assurera la présidence jusqu'en mars.« Mike Pedersen est un chef de file chevronné dans le domaine des services financiers, et il mettra sa précieuse expérience à profit afin de contribuer à la réalisation de l'important mandat de la Banque de développement du Canada », a indiqué la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger.