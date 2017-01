Un ancien de la Citibank chez CIBC Mellon

26.01.2017 - 09:35 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - CIBC Mellon, la filiale de services en placement des investisseurs institutionnels de la banque du même nom, embauche Michael Garneau comme directeur des relations.

L'ancien directeur aux groupes affiliés des secteurs investissement bancaire et d'entreprise à la Citibank sera désormais chargé de gérer les relations avec les clients tout en contribuant à la croissance de CIBC Mellon au Québec.



« Il compte plus de deux décennies d'expérience liée à ce poste. Sa nomination ne manquera pas de renforcer davantage l'équipe de gestion des relations de la société », a dit Jeffrey Alexander, vice-président et chef de la gestion des relations pour CIBC Mellon, dans le communiqué annonçant la nomination.





Avant de se joindre à la Citibank en 2014, Michael Garneau a travaillé durant plus de 19 ans à la State Street Trust, où il était vice-président pour l'Est du Canada dans les services aux investisseurs institutionnels, d'après les informations recueillies sur son profil Linkedin.