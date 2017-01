Un ancien cadre de Manuvie chez Mercer

13.01.2017 - 08:41 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - L'administrateur de régimes de retraite Mercer recrute Michel Fortin comme responsable du domaine Avoirs au Québec.

Il était depuis deux ans responsable de la mise en oeuvre de solutions en régimes de retraite et en assurance collective chez Manuvie et possède une expérience de 25 ans en développement de produits et en gestion.



Par son embauche, Mercer souhaite développer ce secteur d'activité.



« Sa perspicacité et son expérience poussée seront sans contredit des atouts pour notre équipe, à mesure que nous continuerons de développer notre domaine d’activité, de poursuivre de nouvelles idées et d’élargir notre portée dans les segments de marché », a souligné Jean-Philippe Provost, membre principal du partenariat et responsable du domaine retraite de Mercer au Canada.