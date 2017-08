TMX : plusieurs changements au comité de direction

17.08.2017 - 09:09 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le Groupe TMX annonce plusieurs changements au sein de son comité de direction afin d'«assurer un succès durable et à long terme ».

Ainsi, Jean Desgagné, ancien président et chef de la direction des services intégrés globaux devient président et chef de la direction, solutions globales, perspectives et produits d'analyse TMX.

Ses patrons ont reconnu son bilan en matière d'innovation et d'exécution sur les projets de changements qu'il a mené dans ses anciennes responsabilités.

John McKenzie, chef des finances et responsable des affaires financières au TMX s'occupera désormais également de la supervision administrative des activités de compensation des actions, des titres à revenu fixe et des produits dérivés du Groupe TMX.

De plus, Le mandat de Cheryl Graden sera élargi et englobera la supervision de la gestion des risques d'entreprise à titre de première vice-présidente et chef des affaires juridiques et commerciales, de la gestion des risques d'entreprise et des relations gouvernementales.

Finalement le président de TMX Perspectives sur le marché, Eric Sinclair, prendra sa retraite à la fin du mois.