TD : nouveau chef de la gestion des risques

02.10.2017 - 10:36 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le chef de groupe et chef de la gestion des risques pour TD, Mark Chauvin prendra sa retraite le 31 janvier 2018. Il sera remplacé par Ajai Banbawale, actuellement chef de la gestion des risques de TD Bank, America’s Most Convenient Bank.

Mark Chauvin prend sa retraite après une carrière de plus de 37 ans auprès de la banque. Il restera chez TD jusqu'au 1er mars afin de soutenir la transition.



Ajai Bambawale travaille chez TD depuis 1993. Avant d'occuper son poste actuel, il était premier vice-président et chef régional, Europe et Asie-Pacifique pour Valeurs mobilières TD à Londres, au Royaume-Uni.



Il sera remplacé de son côté par Adam Newman, chef de la gestion des risques adjoint, TD Bank, America's Most Convenient Bank.