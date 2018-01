Sun Life recrute l’ancien président des Fonds Dynamique

24.01.2018 - 09:54 - Frédéric Roy

NOUVELLES DU MONDE – Placements mondiaux Sun Life nomme Jordy W. Chilcott au poste de chef de la distribution des placements.

Il était travailleur autonome depuis neuf mois, après près de cinq ans comme président et chef de la direction des Fonds Dynamique, d'après Linkedin.



Dans ses nouvelles responsabilités, il sera chargé de diriger le secteur de la distribution de la division des placements individuels et devra élaborer des stratégies « pour assurer la croissance des ventes de tous les produits de placement destinés aux particuliers au Canada », peut-on lire dans l'avis de nomination.



Jordy W. Chilcott dirigera l'équipe de la distribution de Placements mondiaux Sun Life. Avant son passage à la tête des Fonds Dynamique, il était vice-président principal et chef, Gestion d'actifs mondiaux à la Banque Scotia.