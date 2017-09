Sun Life poursuit sa transformation numérique

13.09.2017 - 10:12 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Afin d’accélérer sa transformation numérique, Sun Life se dote d’un vice-président principal, transformation numérique.

Ce rôle, assumé par Stevan Lewis, a pour objectif d'accélérer le rythme auquel la société utilise les services numériques, les données et l'analytique.



Stevan Lewis aura la responsabilité de façonner la vision et la stratégie de l'entreprise en matière de services numériques, de données et d'analytique.



La création de ce poste suit les récentes annonces de la société en matière d'innovation technologique et numérique.



En effet, l'assureur a récemment annoncé le lancement de Go Sun Life, une plateforme offrant trois produits d'assurance vie entièrement numérique.