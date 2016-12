Sun Life ajoute deux personnes sur son C.A.

16.12.2016 - 10:13 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La Financière Sun Life ajoute deux personnes à son conseil d’administration (C.A.), soit Stephanie Coyles et Greig Woodring.

Stephanie Coyles est présentement consultante stratégique et offre des services-conseils en Amérique du Nord pour des clients du secteur de la vente au détail, de la distribution et des fonds de placement privés.



Comme administratrice à la Sun Life, elle siégera comme membre du comité chargé de la gouvernance, des nominations et des placements ainsi qu'à celui d'examen et de révision de la conduite.





De son côté, Greig Woodring occupe actuellement le poste de chef de la direction de RGA, un réassureurs vie.Il siégera aux comités d'examen des risques et de direction des ressources de la société.