18.11.2016 - 11:38 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Changement dans la continuité chez Humania Assurance, alors que Stéphane Rochon a été retenu par le conseil d'administration afin de prendre la relève du président sortant, Richard Gagnon, qui quitte l'entreprise à la fin de l’année après treize ans à la barre, afin de prendre sa retraite.

Stéphane Rochon occupera le poste de président et chef de la direction de l'entreprise à compter du 5 décembre. Il a œuvré plusieurs années au sein d'Humania Assurance avant de quitter en début d'année.« Stéphane est un habitué de la maison. C'est un gars très créatif, un bon gestionnaire. Ce que souhaitait le conseil, c'est que l'entreprise garde le cap sur le développement, sur nos stratégies web, notre pénétration hors Québec, et Stéphane était le gars idéal pour nous aider dans cette continuité. Il a plusieurs bonnes années à donner à la compagnie, donc c'est une très belle nomination », a témoigné Richard Gagnon, en entrevue.Titulaire d'un baccalauréat en administration, spécialisation marketing et entrepreneurship de l'université Mc Gill, Stéphane Rochon a récemment complété un MBA spécialisé en commerce électronique de l'Université Laval. Il est également gradué du Collège des administrateurs de sociétés de la même université. Au cours de la dernière année, il a occupé le poste de vice-président Innovation de produits et développement de la distribution pour Munich Re. Il était auparavant vice-président, ventes et marketing, chez Humania Assurance.