19.12.2016 - 13:09 - Finance et Investissement

Martin Laprise

Stéphane Dulude, directeur principal Distribution (Québec) et Relations avec les centres financiers chez SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, quitte ses fonctions, selon une note interne dont Finance et Investissement a obtenu copie.

« C'est évidemment avec regret qu'est accueillie la décision d'un collègue apprécié, qui a marqué significativement le développement et la croissance des activités des Centres financiers SFL depuis plusieurs années. Je le remercie sincèrement pour son engagement et sa disponibilité de tous les instants », écrit Gregory Chrispin, premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, au Mouvement Desjardins.Dans la note interne, on peut lire que les ambitions de croissance en Gestion de patrimoine et assurance de personnes, notamment en assurance et en épargne individuelle, « reposent en grande partie sur une approche multi-produits, multi-réseaux ».Toujours selon la note interne, des travaux seraient en cours pour «apporter le nouveau souffle qui permettra l'ancrage des produits Desjardins dans les Centres financiers SFL et l'atteinte des objectifs de rentabilité souhaités par l'organisation » et que « la révision des services, des rôles et des responsabilités de ces partenaires amènera des changements dans les façons de faire ».Rappelons que Stéphane Dulude avait été promu en mai 2016 au poste de président du réseau SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière. Il occupait précédemment les fonctions de vice-président et directeur-général de SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière.Vincent Hogue, vice-président Courtage et Gestion privée, assumera l'intérim auprès des équipes.