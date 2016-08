Stéphane Blanchette succède à Claude Paquin à titre de président du conseil du CFIQ

29.08.2016 - 10:09 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – Le conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) a confirmé la nomination de Stéphane Blanchette au poste de président du conseil.



Stéphane Blanchette, qui est vice-président, Finance et opérations, chez Investia Services Financiers, prend la relève de Claude Paquin, président, Services financiers Groupe Investors, Québec, qui avait été nommé à la tête du CFIQ en mai 2013.



Le conseil des gouverneurs du CFIQ a également nommé Éric Landry (vice-président, solutions de placement, Desjardins Société de placement) à titre de deuxième vice-président.



De nouveaux gouverneurs se sont aussi joints au conseil des gouverneurs du CFIQ. Il s'agir de Tommy Baltzis (président, Valeurs mobilières WhiteHaven), François Bruneau (vice-président administratif, Groupe Cloutier Investissements) et Gino Savard (président et associé, Mica Services financiers).



L'ensemble de ces nominations entreront en vigueur le 1er septembre 2016.