12.10.2017 - 09:57 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Colleen Johnston, chef de groupe, canaux directs, technologie, marketing et affaires internes et publiques à la Banque TD prendra sa retraite en avril 2018. Son départ provoque plusieurs changements à la direction de la banque.

Elle a été chef des finances de la banque de 2005 à 2015, avant de prendre le poste qu'elle occupera jusqu'à sa retraite.



Suivant cette nouvelle, la Banque TD annonce des changements à son équipe de haute direction.



Norie Campbell, chef de groupe et chef principale du contentieux est nommée chef de groupe, expérience client et expérience collègue. Dans ses nouvelles responsabilités, elle s'occupera des ressources humaines, du marketing, des affaires internes et publiques, du groupe crimes financiers et gestion des fraudes et du bureau de la gestion de projets de l'entreprise.

Ellen Patterson devient chef de groupe et chef du contentieux. Elle sera en charge du service juridique, de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent. Auparavant, elle était vice-présidente à la direction et chef du contentieux.L'actuel vice-président à la direction et chef des services bancaires aux consommateurs pour TD Bank, America's Most Convenient Bank, Michael Rhodes, est nommé chef de groupe, innovation, technologie et services communs.Leo Salom prend de son côté les responsabilités de chef de groupe, gestion de patrimoine et TD Assurance. Il était vice-président à la direction, gestion de patrimoine pour la banque.Ces changements prendront effets le 1er novembre.