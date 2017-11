Récompense canadienne pour le président de Sun Life

14.11.2017 - 09:51 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Dean A. Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, est nommé P.-D. G. de l’année du Canada 2017.

Le comité consultatif du programme a considéré le développement de la stratégie d'affaires mondiale de l'assureur ainsi que le rendement total pour leurs actionnaires de 28 % par année pendant cinq ans, soit jusqu'en 2016.



« Dean a établi un plan permettant l'obtention de résultats solides et durables et favorisant la croissance dans nos quatre piliers, tout cela en mettant de l'avant une culture gagnante axée sur le client », a souligné Bill Anderson, président du conseil d'administration de la Financière Sun Life, par voie de communiqué.



La distinction de P.-D. G. de l'année du Canada reconnaît le leadership et la vision d'éminentes personnalités d'affaires du pays depuis plus de 25 ans.